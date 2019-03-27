Doların Ateşi Sönmeye Başladı! İşte Kurdaki Son Durum

Hafta başında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) attığı adımlarla Türk lirası dolar karşısında iki günde yüzde 8 seviyesinde değer kazandı. Dün yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesi olan 5,30'a kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 4 azalışla 5,32'den tamamladı. Dünkü hızlı düşüşün ardından bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla yüzde 1,44 değer kazancıyla 5,40'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,65 artışla 6,12'den, sterlin/TL yüzde 1,37 primle 7,13'den alıcı buluyor. Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları ve ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini, ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri nedeniyle ABD'nin ithalat ve ihracat rakamlarının öneminin arttığını vurguladı.

5,45 VE 5,50 DİRENÇ KONUMUNDA

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,40'ın altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivme kazanacağını söyleyen analistler, 5,45 ve 5,50 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA