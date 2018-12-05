Dolar/tl 5,4350 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,84 değer kazancıyla 5,4350 seviyesinde işlem görüyor.
Dün dolar/TL, küresel piyasalarda ticaret savaşına ilişkin iyimserliğin kısa sürmesi, ABD
Merkez Bankası'nın (Fed
) faiz artırım hızına dair belirsizliklerin endişesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve iç dinamiklerin etkisiyle 5,4575'e kadar yükselse de günü önceki kapanışa göre yüzde 2,60 artışla 5,3899'dan tamamlandı.
Dolar/TL bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,84 değer kazancıyla 5,4350 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,70 artışla 6,1580 ve sterlin/TL yüzde 0,53 değer kazancıyla 6,8905'ten alıcı buluyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,10 azalışla 1,1327, dolar endeksi yüzde 0,15 artışla 97,11 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
'nın (TCMB
) açıklayacağı 2019 Para ve Kur Politikası Raporu'nun takip edileceğini belirterek, ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağını dile getirdi.
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin güçlü direnç olarak izleneceğini kaydeden analistler, 5,25'in ise destek konumunda bulunduğunu söyledi.
Fed,Merkez Bankası,Amerika Birleşik Devletleri
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:29