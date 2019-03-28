Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar

Dün dalgalı bir seyir izleyen ve 5,30 - 5,46 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 5,32'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,1 değer kazancıyla 5,44'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 3,2 artışla 6,28'den, sterlin/TL yüzde 2,2 primle 7,18'den alıcı buluyor.

DOLARDA 5,40 DESTEK KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,40'ın destek konumunda bulunduğunu söyleyen analistler, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, 5,50'nin direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

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Kaynak: AA