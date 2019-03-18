Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

Geçen hafta boyunca 5,42 - 5,48 bandında işlem gören dolar/TL, Cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 5,44'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,23 değer kazancıyla 5,45'den alıcı buluyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 artışla 6,19'dan, sterlin/TL de yüzde 0,28 değer kazancıyla 7,25'den işlem görüyor.
DOLARDA 5,50 DİRENÇ KONUMUNDA
Analistler, bugün yurt içinde Şubat ayı konut satışları, yurt dışında Euro Bölgesi ocak ayı dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL 5,50'nin önemli direnç konumunda olduğunu, 5,4250'nin destek olarak takip edileceğini dile getirdi.
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Sterlin, Ekonomi, Güncel
Kaynak: AA