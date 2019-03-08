Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar

Dün dolar/TL, uluslararası piyasada değerlenen dolara paralel 5,48'e kadar yükselmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 5,47'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından şu sıralar 5,47 seviyesinden işlem görürken euro ise 6,13 TL'den işlem görüyor.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtti.

DOLARDA 5,50 DİRENÇ KONUMUNDA

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin üzerinde kapanışlar olmaması durumunda 5,30'un gündeme gelebileceğini kaydetti.

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Kaynak: AA