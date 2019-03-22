Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

ABD Merkez Bankasının (Fed) güvercin tavrının dolar üzerindeki etkisi çok sınırlı kaldı. Küresel yavaşlama, Brexit ve ticaret savaşı endişeleri doların değer kaybını sınırladı. Dün 5,42 - 5,48 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 5,46'dan tamamladı.
Dolar/TL bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde 5,46 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,07 azalışla 6,22'den, sterlin/TL ise yüzde 0,34 değer kazancıyla 7,18'den işlem görüyor.
DOLARDA 5,50 SEVİYESİNE DİKKAT
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,40'ın destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda 5,35'in gündeme geleceğini kaydetti.
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Ekonomi, Güncel
Kaynak: AA