Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar

Dün 5,45-5,47 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 5,46'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,08 artışla 5,47'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 6,19'dan, sterlin/TL de yüzde 0,07 değer kazancıyla 7,24'ten işlem görüyor.

DOLARDA 5,50 DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve bütçe dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu, 5,42'nin destek olarak izleneceğini kaydetti.

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Kaynak: AA