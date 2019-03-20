Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Durum

Dün 5,46-5,48 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kazancıyla 5,47'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 5,48'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,04 artışla 6,22'den, sterlin/TL ise yüzde 0,06 değer kaybıyla 7,26'dan işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) ve Brezilya Merkez Bankasının (BCB) faiz kararının takip edileceğini belirtti.

DOLARDA 5,50 DİRENÇ KONUMUNDA

Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, Fed üyelerinin makroekonomik göstergeler ve faiz seviyesine ilişkin öngörüleri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin önemli direnç seviyesi olduğunu, 5,42'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: AA