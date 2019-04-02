Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar

Dün dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, 5,70'in üzerini görmesinin ardından düşüşe geçerek 5,44'e kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 değer kaybıyla 5,48'den tamamladı. Dolar/TL bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 1,4 artışla 5,56'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,1 artışla 6,24'den, sterlin/TL yüzde 1 primle 7,26'dan alıcı buluyor. Analistler, yurt içinde ekonomi alanında yapısal reformları içeren programın kısa zamanda gündeme gelmesinin beklendiğini, yaklaşık 4,5 yıllık seçimsiz ortamın Türkiye için fırsat olacağını dile getirdi.

5,50 DESTEK, 5,67 DİRENÇ KONUMUNDA

Yurt dışında Brexit görüşmelerinin gündemin odağında olduğunu belirten analistler, veri gündeminin ise hem yurt içi hem de yurt dışında zayıf olduğunu ifade etti. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin destek, 5,67'nin direnç konumunda takip edileceğini kaydetti.

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Kaynak: AA