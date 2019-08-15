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Bayramın ardından piyasalar açıldı! İşte dolarda son durum

Bayram tatilinin ardından piyasalar açıldı. Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,5690 seviyelerinde dengelendi.

15.08.2019 11:33
Bayramın ardından piyasalar açıldı! İşte dolarda son durum

Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların tatil olduğu haftanın ilk yarısında, küresel piyasalarda artan resesyon endişeleri ve siyasi belirsizlikler hem döviz hem de tahvil piyasaları fiyatlamalarına yön verdi. Türkiye piyasalarının açık ve hacimli olduğu son işlem günü olan 9 Ağustos'u 4 ayın en düşük seviyelerinde 5.50'nin altında tamamlayan dolar/TL bugün 5,5690 seviyelerinde dengelendi.

5,5442'YE GERİLEYEN DOLAR, 5,5690 SEVİYESİNDE DENGELENDİ

Bu gelişmelerle cuma gününü 5,51'in hemen üzerinden tamamlayan dolar/TL, uluslararası piyasalarda 5,63'ün üzerini gördü. Dolar/TL, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından 5,5442'ye kadar gerilerken, saat 11.20 itibarıyla 5,5690 seviyelerinde dengelendi.

Aynı dakikalarda, Kurban Bayramı tatili öncesi 6,18 seviyelerinde bulunan avro/TL, bugün 6,2180'den alıcı buluyor. Güne 6,7675 seviyelerinden başlayan sterlin/TL ise 6,7250 seviyelerinden işlem görüyor.

5,63 DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yurt içi piyasalarda fiyatlamaların küresel gelişmeler çerçevesinde şekillendiğine işaret ederek, Arjantin'deki siyasi riskler nedeniyle piyasalarda artan oynaklık ve yerel varlıklardaki sert değer kayıplarının diğer gelişmekte olan ülkelere bulaşabileceğine dair endişelerin risk iştahını azalttığını söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL için 5,55 seviyesinin altında düşüşün ivme kazanabileceğini aktaran analistler, 5,63'ün ise direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.


Kurban Bayramı, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA

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