Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

Dün 5,56-5,59 dar bandında işlem gören dolar/TL, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşı endişelerini artıran açıklamaları sonrası değer kazanarak 5,62'yi gördü ve günü yüzde 0,3 artışla 5,60'dan tamamladı. Trump, yetkililer arasındaki ticaret müzakereleri devam ederken, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını açıkladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 altında 5,58'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 6,18 ile dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,5 altında alıcı buluyor. Sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kaybıyla 6,75'in üzerinde dengelendi.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olacağını belirterek, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini söyledi.

Yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar, dış ticaret dengesi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile Euro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi ve perakende satışlar verilerinin izleneceğini kaydetti.

'DOLARDA 5,6350 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, teknik açıdan 5,5450'nin destek konumunda bulunduğunu, 5,6350'nin direnç olarak takip edileceğini dile getirdi.