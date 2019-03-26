Doların Ateşi Sönmeye Başladı! İşte Kurdaki Son Durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) adımları ile dün hızlı bir şekilde gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,89 azalışla 5,55'ten tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan dolar şu sıralar 5,58 seviyesinden alıcı buluyor.

MERKEZ SIKILAŞMAYA GİTMİŞTİ

TCMB, dün finansal piyasalarda gözlenen oynaklıklar ve sağlıksız fiyat oluşumlarının yakından takip edildiğini belirterek, tüm araçların, finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edileceğini vurgulamış ve bir haftalık repo ihalesi açmayarak sıkılaşmaya gitmişti. Dünkü hızlı düşüşün ardından bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,7 değer kazancıyla 5,58'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,6 artışla 6,33'den, sterlin/TL yüzde 0,5 primle 7,36'dan alıcı buluyor.

5,61 VE 5,75 SEVİYELERİ DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde Hazine ihaleleri, yurt dışında ise jeolopitik gelişmelerin yanı sıra Almanya ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi. Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının da yatırımcıların kararları üzerinde etkili olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin destek, 5,61 ve 5,75 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA