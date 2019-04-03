Enflasyon Rakamlarının Açıklanmasının Ardından Dolar Yönünü Yukarı Çevirdi

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,16 değer kazancıyla 5,60'den tamamladı. Bugüne düşüşle başlayan dolar, saat 10.00'da enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yönünü yukarı doğru çevirdi. Dolar şu sıralar 5,65'den işlem görüyor. Euro ise 6,34'den alıcı buluyor.

DOLARDA 5,50 DESTEK, 5,67 DİRENÇ KONUMUNDA



Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin gündemin odağındaki yerini koruduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin destek, 5,67'nin direnç konumunda olduğunu söyledi.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: AA