04.07.2019 10:03
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Dolar son üç ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum

Güne düşüşle başlayan dolar, 5 Nisan'dan bu yana ilk defa 5,60'ın altına gerileyerek 5,59'u gördü. Dolar şu sıralar 5,61 seviyesinden işlem görüyor.

Dün sabah saatlerinde 5,60-5,66 bandında hareket eden dolar kuru, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 değer kaybıyla 5,62'den tamamladı. Güne düşüşle başlayan dolar/TL, 5 Nisan'dan bu yana ilk defa 5,60'ın altına gerileyerek 5,59'u gördü. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,24 değer kaybıyla 5,61 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışın hafif üzerinde 6,33, sterlin/TL ise yüzde 0,3 düşüşle 7,05 seviyelerinden işlem görüyor.

'DOLARDA 5,6850 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısında bozulma yaşandığını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yönelik tehditlerinin ve Çin ile Avrupa'yı döviz manipülatörü olarak nitelemesinin bu bozulmayı daha da derinleştirdiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aylık fiyat gelişmeleri, Haziran ayı reel efektif döviz kuru, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Euro bölgesinde perakende satış verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ABD piyasalarının tatilde olduğunu anımsatarak teknik açıdan dolar/TL'de 5,60'ın altında kapanışlar olması 5,55'in gündeme geleceğini dile getiren analistler, 5,6850'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Dolar son üç ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum Dolar son üç ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, 5 Nisan, Sterlin, Sabah, Ekonomi, Güncel

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