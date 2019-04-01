Seçim Sonrası Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı?

Geçen hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen ve 5,30-5,77 bandında işlem gören dolar/TL, Cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 5,55'den tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, şu sıralar 5,67 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,91 artışla 6,32'den, sterlin/TL yüzde 0,98 primle 7,34'den alıcı buluyor.

DOLARDA 5,67 DİRENÇ, 5,50 DESTEK KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ABD, Almanya ve Euro Bölgesi'nde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,67'nin direnç konumunda bulunduğunu belirten analistler, 5,50'nin destek olarak izleneceğini kaydetti.

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Kaynak: AA