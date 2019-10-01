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Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,65 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,16'dan, sterlin ise 6,94'ten alıcı buluyor.

01.10.2019 09:44

Dün son 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,63 seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 5,64'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 5,65 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yatay bir seyirle 6,16'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 6,94'den satılıyor.

'DOLARDA 5,7180 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD ve İngiltere'deki siyasi gelişmeler ile ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını hatırlattı ve teknik açıdan dolar/TL'de 5,6430'un destek, 5,7180'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Sterlin, Ekonomi

Kaynak: AA

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