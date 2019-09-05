Dolar düşüşünü 6. güne taşıdı! İşte son durum

Dün düşüş eğilimini sürdüren ve 5,6470'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kaybıyla 5,6670'ten tamamladı. Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne taşıyarak 5,65'in altını görmesinin ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 5,6610 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6,2475'ten, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,9170'ten işlem görüyor.Analistler, dolar/TL'de hafta başından bu yana yüzde 3 civarında değer kaybı yaşandığını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6430'un destek konumunda bulunduğunu, bu seviyesinin kırılması durumunda 5,50'nin gündeme geleceğini söyledi.

Yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ABD'de ADP özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik başvuruları, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ile fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydetti.