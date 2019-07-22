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Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,67 seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro 6,36'dan, sterlin ise 7,08'den işlem görüyor.

22.07.2019 09:44

Geçen hafta 5,61 - 5,73 aralığında işlem gören dolar/TL, haftanın son işlem gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 değer kazancıyla 5,65 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının arından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,35 üzerinde 5,67 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,37 artışla 6,36, sterlin/TL yüzde 0,30 değer kazancıyla 7,08 seviyesinden işlem görüyor.

'DOLARDA 5,6850 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri akışının sakin olduğunu, bu hafta gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının piyasanın odağında olacağını söyledi. Teknik açıdan dolar/TL için 5,60'ın önemli destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda 5,56'nın gündeme geleceğini, 5,6850'nin direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

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Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, Sterlin, Ekonomi, Güncel

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