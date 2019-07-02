02.07.2019 10:20
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Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,68 seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro 6,42'den, sterlin ise 7,17'den işlem görüyor.

G-20 Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında S-400 konusu başta olmak üzere ikili ilişkiler ve stratejik ortaklığın önemini vurgulayan açıklamaların yapılması sonrası dolar/TL'de sert düşüşler görüldü. Dün 5,62 ile son 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, günü yüzde 2,5 değer kaybıyla 5,65'ten tamamladı.

İran yönetiminin, zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığını duyurması ile jeopolitik risk algısında tekrar bozulma yaşanmaya başladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,5 değer kazancıyla 5,68 seviyelerinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 6,42, sterlin/TL ise yüzde 0,5 artışla 7,1770 seviyelerinden işlem görüyor.

'DOLARDA 5,70 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, hem ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı hem de İran kaynaklı jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, veri akışının zayıf olduğunu söyledi. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in direnç, 5,62'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Kaynak: AA
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