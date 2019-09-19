Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Dün analistlerin destek olarak takip ettiği 5,65 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından 5,69'un üzerini gördü ve günü yüzde 0,4 değer kaybıyla 5,67'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 5,68 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,5 artışla 6,28, sterlin/TL ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,09'dan satılıyor.

PİYASALAR FED BAŞKANINA ODAKLANDI

Analistler, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve karar metninde, gelecek dönem para politikası için belirgin bir işaret görülmediğini, Powell'ın "organik bilanço büyümesine tahmin edilenden önce başlayabiliriz" söyleminin piyasaların gündemini uzun bir süre meşgul edeceğini dile getirdi.

Bu söylemin yeni bir "parasal genişleme" anlamı içermediğinin altını çizen analistler, bununla birlikte makroekonomik verilerdeki negatif seyir ve dünya ticaretine ilişkin endişelerin artması durumunda parasal genişlemenin daha güçlü bir şekilde seslendirilmesini sağlayacağını ifade etti.

'DOLARDA 5,7430 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının geçen hafta gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısı özetinin, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de 2. çeyrek cari işlemler dengesi, Eylül ayı Philedelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik başvuruları ve Ağustos ayı 2. el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,6580 seviyesinin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını bildiren analistler, 5,7430'un direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.