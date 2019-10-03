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Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

Dolar güne düşüşle başlamasının ardından 5,68 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,23'den, sterlin ise 6,98'den alıcı buluyor.

03.10.2019 09:48

Dün, 5,75 seviyesini test etmesi sonrası düşüşe geçen dolar/TL, günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 5,70'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında, 5,68 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 azalışla 6,23'den, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,98'den satılıyor.

'DOLARDA 5,75 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, ABD'nin Avrupa Birliği'ne yönelik yeni tarife kararının ve açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırmasıyla doların diğer para birimleri karşısında değer kazanabileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde Tüketici Fiyatları Endeksi, yurt dışında Almanya, Euro Bölgesi ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,65 seviyesinin destek, 5,75'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

Tüketici Fiyatları Endeksi, Avrupa Birliği, Sterlin, Ekonomi

Kaynak: AA

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