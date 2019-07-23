Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasına paralel 5,69'u gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 değer kazancıyla 5,67'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının arından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde, 5,69 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 6,37, sterlin/TL yüzde 0,15 değer kazancıyla 7,09 seviyesinden işlem görüyor.

'DOLARDA 5,7130 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, yurt içinde ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de bekleyen konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6550'nin destek, 5,7130'un direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.