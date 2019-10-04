Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Dün, 5,67-5,71 bandında hareket eden dolar/TL, günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 5,69'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne artışla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde, 5,70 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 6,2570'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,04'ten satılıyor.

Analistler, dün ABD'de açıklanan ISM imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) ardından beklentilerin altında kaldığına ve 2016 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirterek, son dönemde beklentileri karşılamayan verilerin ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerini artırdığını kaydetti. Artan faiz indirimi beklentisiyle doların diğer ülke para birimleri karşısında değer kaybedebileceğini dile getiren analistler, bugün ABD'den gelecek verilerin doların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

'DOLARDA 5,75 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de Eylül ayı istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,65 seviyesinin destek, 5,75'in direnç konumunda olduğunu söyledi.