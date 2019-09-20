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Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,70 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,31'den, sterlin ise 7,16'dan alıcı buluyor.

20.09.2019 10:36

Dün 5,67 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, yükselişe geçerek 5,72'nin üzerini gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 5,71'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 5,70 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 6,31, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,16'dan satılıyor.

'DOLARDA 5,7430 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6580 seviyesinin destek, 5,7430'un direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

Sterlin, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA

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