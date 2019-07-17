17.07.2019 10:51
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Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,70 seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro 6,39'dan, sterlin ise 7,07'den işlem görüyor.

Dün yatay bir seyir izleyen ve 5,69-5,72 aralığında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0,2 değer kaybıyla 5,70'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 5,70 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 6,39, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 7,07 seviyesinden işlem görüyor.

'DOLARDA 5,7550 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, küresel piyasaların makroekonomik verilerden gelen farklı sinyaller ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle karışık bir seyir izleyebileceğini ifade ederek, yurt dışında İngiltere ve Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi, ABD'de konut başlangıçları ile inşaat izin verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL için 5,70'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,65'in gündeme geleceğini belirten analistler, 5,7550'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Sterlin, Ekonomi, Güncel

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