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Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,70'den satılıyor. Aynı dakikalarda euro 6,32'den, sterlin ise 7,37'den alıcı buluyor.

21.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:37

Türk lirası varlıklara ilginin devam etmesiyle dün son 2 haftanın en düşük seviyesi olan 5,6850'ye kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 5,69'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 5,70'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 6,32, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 7,37'den işlem görüyor.

'5,7550 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde açıklanan Kasım ayı tüketici güven endeksinin 59,9 ile 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, yurt dışında olan 59,9 olduğunu belirterek, Euro Bölgesi'nde OECD Ekonomik Görünüm Raporu, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Özellikle ABD'den Çin ve Hong Kong'a yönelik açıklamaların da gündemin odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6850'nin destek, 5,7550'nin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA


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