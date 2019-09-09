Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen ve en yüksek 5,84, en düşük 5,64 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 2,01 değer kaybederek Cuma gününü 5,7134'ten tamamlamıştı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında, 5,7120 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 6,30'dan, sterlin/TL yüzde 0,25 azalışla 7,00 TL'den işlem görüyor.

'DOLARDA 5,6430 DESTEK KONUMUNDA'

Analistler, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının gündemin odağında olacağını belirterek, bugün yurt içinde TCMB beklenti anketi, yurt dışında İngiltere'de sanayi üretimi ve Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,6430'un destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,7340'ın direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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