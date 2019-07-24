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Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,71 seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro 6,37'den, sterlin ise 7,09'dan işlem görüyor.

24.07.2019 09:52
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

Dün dolar endeksinde yaşanan yükselişe paralel değer kazanan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 5,70'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının arından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde, 5,71 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 6,37, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,09 seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1150, sterlin/dolar yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,2445 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yükseliş eğilimini sürdürerek dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 97,5'in üzerinde kapanış gerçekleştirmesi sonrası şu dakikalarda 97,7 seviyesinde bulunuyor.

'DOLARDA 5,6550 DESTEK KONUMUNDA'

Analistler, Avrupa ve ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6550'nin destek, 5,7350 ve 5,78'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Avrupa, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA

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