Seçim sonrası dolar düşüşe geçti! 3 haftanın en düşük seviyesinde

Geçen hafta cuma günü 5,75 - 5,73 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,99 değer kazancıyla 5,82'den tamamladı. Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesi olan 5,71'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde yüzde 1,72 azalışla 6,50, sterlin/TL yüzde 1,78 değer kaybıyla 7,28 seviyesinden işlem görüyor.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, sektörel güven endekslerinin yanı sıra Reel Kesim Güven Endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında Almanya 'da Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, ABD'de Şikago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

'DOLARDA 5,7550 DİRENÇ KONUMUNDA'

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından 4 yıllık seçimsiz döneme girildiğini, belirsizliğin ortadan kalkması sonrası gözlerin uygulanacak ekonomi politikalarına çevrildiğini dile getiren analistler, ABD- İran arasındaki gerilimin tedirginlik ve belirsizlik oluşturmayı sürdürdüğünü ve İran'a yönelik açıklanacağı belirtilen yaptırımların yansımalarının izleneceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kalıcılık olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını, 5,7550'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.