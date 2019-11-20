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Dolar/TL, 5,7190 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7190'dan satılıyor.

20.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:20Dolar/TL, 5,7190 seviyesinde işlem görüyor
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7190'dan satılıyor.

Türk lirası varlıklara ilginin devam etmesiyle dün son 2 haftanın en düşük seviyesi olan 5,6955'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 değer kaybıyla 5,6968'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde 5,7190'dan alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 6,3320, sterlin/TL yüzde 0,4 artışla 7,3840'tan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,1068, dolar endeksi yüzde 0,06 artışla 97,9 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, bugün yurt içinde merkezi yönetim brüt borç stoku verisi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayı toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6850'nin destek, 5,7550'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Ekonomi

Kaynak: AA

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