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Dolar/TL 5,7230 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,7230 seviyelerinde işlem görüyor.

23.09.2019 09:58Dolar/TL 5,7230 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,7230 seviyelerinde işlem görüyor.
Geçen haftanın son işlem gününde 5,69 - 5,75 aralığında işlem gören dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,45 artışla 5,7446'dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 5,7230 seviyesinden alıcı buluyor
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 6,3140'tan, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kaybıyla 7,1310'dan satılıyor.
Avro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1018 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,2447'den işlem görüyor. Dolar endeksi yatay bir seyirle 98,5 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi PMI verileri ile New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul'undan gelecek haber akışının takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,7660'ın direnç konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, 5,70'in altında kapanış olması durumunda 5,6580 seviyesinin destek olarak izleneceğini kaydetti.

Sterlin, Ekonomi

Kaynak: AA

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