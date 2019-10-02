Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Dün 5,64-5,73 bandında hareket eden dolar/TL, günü yüzde 1,3 artışla 5,72'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde, 5,73 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 6,27'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 7,03'ten satılıyor.

'DOLARDA 5,77 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün İngiltere'de inşaat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini bildirdi. ABD ve İngiltere'deki siyasi gelişmeler, ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamalar ve Suriye sınırına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5,7450 ve 5,77'nin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.