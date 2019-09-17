Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıyla petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, özellikle petrol ithal eden ülkelerin para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesine neden oldu. Dün 5,70-5,74 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 değer kazancıyla tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazanarak 5,73 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,31, sterlin/TL ise yatay seyirle 7,11'den işlem görüyor. Analistler, hafta sonu Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonrası küresel risk algısında bozulmaların devam ettiğini, bu konuya ilişkin açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

'DOLARDA 5,7550 DİRENÇ KONUMUNDA'

ABD'de bugün başlayacak ve yarın kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, ayrıca Perşembe günü Japonya ve İngiltere merkez bankaları kararlarının da izleneceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW endeksleri, ABD'de sanayi üretim ve kapasite kullanım verilerinin izleneceğini aktararak, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7550'nin direnç, 5,70'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.