Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

Dün 5,68'e kadar gerilemesi sonrası gelen alımlarla yükselişe geçen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında, 5,73'den tamamladı. Dolar/TL bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde, 5,73 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 6,43, sterlin/TL yatay seyirle 7,14 seviyesinden işlem görüyor.

'DOLARDA 5,7750 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise İngiltere'de dış ticaret dengesi ile ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini bildirdi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın kongrede yapacağı açıklamalar ve Fed'in haziran ayı toplantısına ilişkin tutanakların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, ABD Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden "endişe duyduğunu" bildirmesinin ardından Türkiye ile ABD ve Avrupa Birliği arasındaki diplomatik ilişkilerin de gündemin odağına yerleştiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6850'nin destek, 5,7750'nin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.