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Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,74'ten satılıyor. Aynı dakikalarda euro 6,32'den, sterlin ise 7,40'tan alıcı buluyor.

26.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:23Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Dün uluslararası piyasalarda dolara olan talebin artmasının etkisiyle dolar/TL, 5,75'e kadar yükselmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 artışla 5,73'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın üzerinde 5,74'ten alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,32, sterlin/TL yatay bir seyirle 7,40'tan satılıyor.

'DOLARDA 5,7650 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Almanya'da tüketici güven endeksi, ABD'de toptan eşya stoklar, Richmond Fed sanayi endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in destek, 5,7650'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA

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