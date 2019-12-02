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Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,74'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,32'den, sterlin ise 7,41'den alıcı buluyor.

02.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:07

Cuma günü 5,74-5,77 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 5,7492'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 5,7410'dan alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 6,32'den, sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 7,41'den satılıyor.

'DOLARDA 5,7820 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, dolar kurundaki gerilemede, beklentilere yakın gelen büyüme verisi ile birlikte tekrar yükselişe geçen imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin etkili olduğunu söyledi. Bugün Euro Bölgesi, Almanya ve ABD'de imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve İngiltere'de başlayacak NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7350'nin destek, 5,7820'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum

Sterlin, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

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