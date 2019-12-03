Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Dün 5,73-5,76 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 5,74'ten tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan Dolar/TL, enflasyon verisinin ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 5,75'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,37'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 7,44'ten satılıyor.

PİYASALAR ABD'DEKİ GELİŞMELERE ODAKLANDI

Analistler, dün ABD'de açıklanan ISM imalat sanayi endeksinin üst üste 4 aydır daralmaya işaret etmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri ve Çin ile devam eden ticaret müzakerelerinde henüz bir netleşme olmamasının küresel risk iştahını azalttığını ifade etti. Trump, dün yaptığı açıklamada, Brezilya ve Arjantin'in paralarını devalüe ettiklerini ileri sürerek, alüminyum ve çelik ürünlerinde tarife uygulayacağını bildirdi.

ABD'li şirketlere uyguladığı haksız dijital vergi gerekçesiyle Fransa'nın da ABD'nin tarife uygulayabileceği ülkeler arasına girebileceği haberleri sonrası konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade eden analistler, İngiltere'de devam eden NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haber akışının da takip edileceğini kaydetti.

'DOLARDA 5,7820 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, yurt içinde açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması sonrası döviz kurlarının dar bant içindeki yatay seyrine devam edebileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7350'nin destek, 5,7820'nin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.