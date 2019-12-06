Dolar güne 5,75'ten başladı! İşte son durum

Dün 5,73-5,77 bandındaki dalgalı hareketini sürdüren dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 5,75'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,75'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışa göre sınırlı düşüşle 6,38'den, sterlin/TL yüzde 0,03 yükselişle 7,56'dan satılıyor.

'DOLARDA 5,7820 DİRENÇ OLARAK İZLENECEK'

Analistler, bugün yut içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar ile Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti. Yurt içinde piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye değerlendirmesinin yayımlanmasının beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7350'nin destek, 5,7820'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.