Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

Dün 5,70-5,76 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 5,7511'den tamamladı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,14 üzerinde, 5,7590 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6,3680, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,1250'den işlem görüyor.

Euro/dolar paritesi, yatay bir seyirle 1,1052 ve dolar endeksi, önceki kapanışın hemen altında 98,3 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar paritesi ise Brexit'e ilişkin gelişmelerle yüzde 0,23 artarak 1,2372 seviyesinde dengelendi.

'DOLARDA 5,7850 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, yurt dışında İngiltere'de işsizlik ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının izleneceğini bildirdi. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 5,7850'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.