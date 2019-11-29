Dolar güne 5,76'dan başladı! İşte son durum

Dün 5,78'i görmesinin ardından bu seviyeden düşüşe geçen dolar/TL, 5,75'e kadar gerileyerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 değer kaybıyla 5,7606'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla dünkü kapanışın hemen üzerinde 5,7610'dan alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışın hemen altında 6,34'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 7,44'ten satılıyor.

'DOLARDA 5,7820 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Finansal İstikrar Raporu'nun, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya ve Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7350'nin destek, 5,7820'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.