Haberler » Güncel » Dolar güne 5,76'dan başladı! İşte son durum - Haber

Dolar güne 5,76'dan başladı! İşte son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,76'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,34'ten, sterlin ise 7,44'ten alıcı buluyor.

29.11.2019 09:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:47

Dün 5,78'i görmesinin ardından bu seviyeden düşüşe geçen dolar/TL, 5,75'e kadar gerileyerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 değer kaybıyla 5,7606'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla dünkü kapanışın hemen üzerinde 5,7610'dan alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışın hemen altında 6,34'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 7,44'ten satılıyor.

'DOLARDA 5,7820 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Cumhuriyet Merkez Bankasının Finansal İstikrar Raporu'nun, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya ve Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7350'nin destek, 5,7820'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Dolar güne 5,76'dan başladı! İşte son durum

Türkiye, Sterlin, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
10:44 Van'da kar ve tipi nedeniyle 28 yerleşim yerinin yolu kapandı
10:44 Mengen'de "Tasarım ve Beceri Atölyesi" projesi
10:43 Hakkari şehit uzman onbaşı bünyamin çabuk memleketi adana'ya uğurlandı-2
10:43 Mardin'de polis aracı ile minibüs çarpıştı 2'si polis, 7 yaralı
10:39 Albayrak kötü haberi verdi: Falcao ilk yarı kapattı
10:38 Kıbrıs Gazileri için madalya tevci töreni yapıldı
10:26 Aracın sunroof'undan çıkan kadın telefonla oynadı
10:20 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:12 Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a: Ağzını kapatsa iyi olacak
10:09 Eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan 23 kez suç duyurusunda bulunmuş
10:08 Kars'ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı
09:24 Türk finans sektörünün öncü kuruluşları JCR Avrasya'nın çoğunluk hissesini aldı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
29.11.2019 10:45:05