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Dolar/TL, 5,7660 seviyesinde alıcı buluyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7660'tan işlem görüyor.

27.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:42Dolar/TL, 5,7660 seviyesinde alıcı buluyor
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7660'tan işlem görüyor.

Dün, 5,7706'ya kadar yükselen dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 5,7623'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 5,7660'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 6,3480, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 7,3980'den satılıyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1012'den işlem görürken, dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 98,3 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 3'üncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla ve kişisel gelirler başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7350'nin destek, 5,7820'nin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi

Kaynak: AA

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