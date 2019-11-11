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Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 5,76 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,36'dan, sterlin ise 7,38'den alıcı buluyor.

11.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:50

Geçen hafta 5,68-65,77 bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 5,7639'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,7670 seviyesinde alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 6,36, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 7,38 seviyesinde işlem görüyor.

'DOLARDA 5,80 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında İngiltere'de 3. çeyrek büyüme, sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,74'in destek, 5,80'in direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum

Ekonomi

Kaynak: AA


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