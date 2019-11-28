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Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,76'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,35'den, sterlin ise 7,46'dan alıcı buluyor.

28.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:45

Dün uluslararası piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla yükselişini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan dolar/TL, 5,79'u görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 değer kazancıyla 5,78'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla dünkü kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 5,76'dan alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 6,35'den, sterlin/TL yüzde 0,3 artışla 7,46'dan satılıyor.

'DOLARDA 5,7820 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün ABD'de Şükran Günü tatili olması nedeniyle Avrupa ve Türkiye piyasalarında düşük hacimli sakin bir seyir izlenebileceğini belirterek, yurt içinde ekonomik güven endeksi ve 'da enflasyon verileri ile ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararname sonrası ABD ve Çinli yetkililerden gelecek açıklamaların takip edileceğini söyledi.
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,7820'nin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 5,7350'nin destek olarak izleneceğini kaydetti.

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Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Almanya, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA


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