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Dolar üst üste 4 gündür düşüyor! İşte son durum

Üst üste düşüşünü 4'üncü güne taşıyan dolar/TL, haftanın son işlem gününde 5,77'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,45'ten, sterlin ise 7,77'den alıcı buluyor.

13.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:23

Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentiler doğrultusunda hareket etti. Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan indirmesinin ardından Türk lirası varlıklara talebin arttığı görüldü. Dolar/TL, dün 5,7625'e kadar gerilemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 5,7893'ten tamamladı. Dolar/TL, üst üste düşüşünü 4'üncü işlem gününe taşıyarak saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 5,7770'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 6,4545'ten, sterlin/TL yüzde 2,1 değer kazancıyla 7,7775'ten satılıyor.
İngiltere'de gerçekleştirilen genel seçimin ilk sonuçlarına göre, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin parlamentoda tek başına çoğunluğu sağladığının anlaşılmasının ardından sterlin/dolar paritesi, yüzde 2,25 değer kazanarak Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesi olan 1,3515'e çıktı. Avro/dolar paritesi de yüzde 0,4 artışla 1,1170'ten işlem görüyor.

'DOLARDA 5,81 DİRENÇ KONUMUNDA'

Dolar endeksi, dün 96,59 ile yaklaşık 5,5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 96,8 seviyesinde dengelendi. Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,73'ün destek, 5,81'in direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

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Dolar üst üste 4 gündür düşüyor! İşte son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

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