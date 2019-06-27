Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

Dün 5,75-5,81 bandında hareket eden ve düşüşünü 3. güne taşıyan dolar/TL, günü yüzde 0,34 değer kaybıyla 5,77'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise hafif alıcılı başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,11 yükselişle 5,78 seviyelerinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,16 artışla 6,57, sterlin/TL ise yüzde 0,06 düşüşle 7,32 seviyelerinden işlem görüyor.

'DOLARDA 5,83 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, G20 Liderler Zirvesi öncesi ABD- İran gerilimi ve Çin ile ticaret müzakereleri konularındaki haber akışının piyasalara yön vermeye devam ettiğini belirterek, bugün yoğun veri takviminin öne çıkacağını söyledi. Bugün yurt içinde güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Euro Bölgesi'nde güven endekslerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar/TL için 5,75'in destek, 5,83'ün ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.