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Türkiye ile Rusya'nın imzaladığı mutabakatla dolar erimeye başladı! İşte son durum

Dolar/TL, dün akşam Rusya ile varılan mutabakat sonrası uluslararası piyasadaki düşüşünü bugüne de taşıyarak saat 10.40 itibarıyla 5,78 seviyesinden alıcı buluyor.

23.10.2019 10:50

Dün 5,86'ya kadar yükselen dolar/TL, akşam saatlerinde Suriye konusunda Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakatın ardından düşüşe geçerek 5,78'i gördü ve günü yüzde 0,05 azalışla 5,80'den tamamladı. Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugün de sürdürmesinin ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 altında 5,78'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 6,44, sterlin/TL de yüzde 0,3 düşüşle 7,45'ten işlem görüyor.

PİYASALAR MERKEZ'İN FAİZ KARARINA ODAKLANDI

Analistler, mutabakat sonrası Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı alanı dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadığının belirtilmesinin jeopolitik risk iştahını azalttığını ve TL üzerindeki baskının ortadan kalktığını ifade etti. Yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının piyasaların odağında olduğunu belirten analistler, yurt dışında, Brexit gelişmeleri ile ABD ve Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerinden gelecek haberlerin takip edileceğini bildirdi.

'DOLARDA 5,90 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi verisinin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,78'in destek konumuna geldiğini, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, 5,90'ın ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Türkiye ile Rusya'nın imzaladığı mutabakatla dolar erimeye başladı! İşte son durum

Sterlin, Türkiye, Suriye, Rusya, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA

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