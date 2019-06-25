Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının etkisiyle dün 5,71'e kadar gerileyen dolar/TL, ABD ile İran arasındaki gerilimin artması sonrası 5,83'e kadar yükselirken, günü de yüzde 0,21 değer kaybıyla 5,80'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise sınırlı yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,18 azalışla 5,79 seviyelerinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,13 azalışla 6,61, sterlin/TL ise yatay seyirle 7,40 seviyelerinden işlem görüyor.

'DOLARDA 5,85 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, ABD ile İran arasında yükselen gerilimin küresel risk iştahını olumsuz etkilediğini belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edileceğini bildirdi. Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğuna işaret eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kalıcılık olması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, 5,85'in ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.