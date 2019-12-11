Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum

Üst üste 5 işlem günü devam eden yükselişini dün sonlandıran dolar/TL, 5,7917'ye kadar gerilemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 değer kaybıyla 5,8060'tan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne sınırlı düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 5,8050'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 6,43'ten, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 7,62'den satılıyor.

'DOLARDA 5,85 DİRENÇ OLARAK İZLENECEK'

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,76'nın destek, 5,85'in direnç olarak izleneceğini kaydetti. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 1 milyar 600 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Cari işlemler dengesi, eylülde 2 milyar 477 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 5 milyar 895 milyon dolar olmuştu.