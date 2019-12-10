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Dolar son 1,5 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor

Yükselişini üst üste altıncı güne taşıyan dolar, 5,81 ile son 1,5 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,43'ten, sterlin ise 7,65'den alıcı buluyor.

10.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:22

Dün analistlerin direnç olarak takip ettiği 5,80'i aşan ve 5,8172'ye kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 5,8097'den tamamladı. Dolar/TL, artışını üst üste altıncı işlem gününe taşıyarak 5,8185 ile son 1,5 ayın en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,8150'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,4380'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,6520'den satılıyor.

'DOLARDA 5,85 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında 'de sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, 'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,76'nın destek, 5,85'in direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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Dolar son 1,5 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor

İngiltere, Sterlin, Almanya, Ekonomi


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