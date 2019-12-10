Dolar son 1,5 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor

Dün analistlerin direnç olarak takip ettiği 5,80'i aşan ve 5,8172'ye kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 5,8097'den tamamladı. Dolar/TL, artışını üst üste altıncı işlem gününe taşıyarak 5,8185 ile son 1,5 ayın en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,8150'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,4380'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,6520'den satılıyor.

'DOLARDA 5,85 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında İngiltere'de sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,76'nın destek, 5,85'in direnç konumuna geldiğini kaydetti.