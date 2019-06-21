21.06.2019 10:17
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Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 5,81 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro 6,56'dan, sterlin ise 7,37'den işlem görüyor.

Dün 5,72 ile son iki haftanın en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 değer kaybıyla 5,76'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 5,81'den alıcı buluyor.

EURO VE DOLAR NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde yüzde 0,7 artışla 6,56, sterlin/TL yüzde 0,80 artışla 7,37 seviyesinden işlem görüyor.

'DOLARDA 5,85 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığı, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin haber akışının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,85'in direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,73'ün destek konumunda izleneceğini kaydetti.

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Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Kaynak: AA
Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi, Güncel

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